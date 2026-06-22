توجه قائد قوة القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء اسماعيل قاآني إلى العدو الصهيوني بالقول: "أيها المعتدون الصهاينة والجنود الإرهابيون، إذا لم تغادروا من جنوب لبنان على أقدامكم، فسيتكرر سيناريو عام 2000، العام نفسه الذي فررتم فيه من هذه الأرض في خزي وعار".

وأضاف: "اليوم، إذا أصررتم على العدوان والاحتلال، فستُطردون مُذلّين ومُهزومين".

وتابع قائلًا: "أنتم تعلمون ذلك بأنفسكم".

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