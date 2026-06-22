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رياضة

إيران تفرض التعادل السلبي على بلجيكا وتنعش آمالها المونديالية
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رياضة

إيران تفرض التعادل السلبي على بلجيكا وتنعش آمالها المونديالية

2026-06-22 01:45
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فشل المنتخب البلجيكي، في تحقيق أول فوز له في المجموعة السابعة بمونديال أميريكا والمكسيك وكندا، بعدما اصطدم بالأداء الدفاعي الصلب للمنتخب الإيراني وتألق حارسه علي رضا بيرانفاند، ليتعادل الفريقان سلبيًا، مساء الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسيطر الشياطين الحمر على مجريات اللقاء طوال الشوطين، لكنهم فشلوا في ترجمة تفوقهم إلى أهداف أمام دفاع إيراني منظم وحارس مرمى استثنائي أنقذ فريقه في مواقف حاسمة.

وبالفعل، انتزع المنتخب الإيراني تعادلًا ثمينًا من نظيره البلجيكي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "صوفي ستاديوم" بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية، لتنعش إيران آمالها في التأهل إلى الدور المقبل.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى نقطتين بعدما كان قد استهل مشواره بالتعادل أمام نيوزيلندا بنتيجة 2-2. وفي المقابل، رفعت بلجيكا رصيدها إلى نقطتين أيضًا بعد تعادلها الافتتاحي أمام مصر بنتيجة 1-1، لتبقى حسابات العبور مفتوحة أمام جميع منتخبات المجموعة.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء، حاول المنتخب البلجيكي فرض سيطرته والاستحواذ على الكرة، إلا أن التنظيم الدفاعي الصارم لإيران والاعتماد على المرتدات السريعة شكلا خطورة واضحة على مرمى الحارس تيبو كورتوا. وشهدت الدقيقة 25 لقطة مثيرة حينما نجح المهاجم مهدي طارمي في هز الشباك البلجيكية إثر انفراد كامل، بيد أن الحكم ألغى الهدف عقب العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) بداعي التسلل، وتأثرت الخيارات الهجومية للمنتخب الأوروبي بغياب جناحه جيريمي دوكو بسبب المرض.

وزادت متاعب بلجيكا في الشوط الثاني عقب طرد المدافع ناثان نغوي بالبطاقة الحمراء إثر تدخله على مهدي طارمي وهو في طريق الانفراد بالمرمى، لتكمل بلجيكا اللقاء بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي لمنافسه، لم يتمكن المنتخب الإيراني من ترجمة أفضليته إلى هدف الفوز، وصمد الدفاع البلجيكي لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي. وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهة مصر ونيوزيلندا لرسم ملامح المجموعة قبل الجولة الثالثة التي ستشهد مواجهة إيران ضد مصر، وبلجيكا ضد نيوزيلندا.

الكلمات المفتاحية
الرياضة ايران بلجيكا كأس العالم 2026
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