واصل منتخب الرأس الأخضر مغامرته التاريخية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، عقب فرضه تعادلًا مثيرًا على نظيره الأوروغوياني بنتيجة 2-2، اليوم الإثنين 22 حزيران/يونيو 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد استهل مشواره المونديالي بإجبار إسبانيا على التعادل السلبي في الجولة الأولى، ليعود في الجولة الثانية وينتزع النقطة الثانية له في البطولة أمام أوروغواي، بل ويسجل أول هدفين في تاريخ مشاركاته بالمونديال. وافتتح كيفن بينا التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة 21 مدونًا الهدف التاريخي الأول لبلاده، غير أن أوروغواي أدركت التعادل بواسطة ماكسيمليانو أرواخو في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح أوغستين كانوبيو في إحراز الهدف الثاني لأوروغواي، لتنقلب النتيجة لصالح المنتخب القادم من أميركا الجنوبية. ومع حلول الشوط الثاني، استغل هيليو فاريلا هفوة قاتلة من الحارس فرناندو موسليرا ليسجل هدف التعادل الثمين للرأس الأخضر في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، أنعش منتخب الرأس الأخضر حظوظه بشكل كبير في العبور إلى دور الـ32؛ إذ باتت تفصله مواجهة حاسمة أمام السعودية يوم السبت المقبل، في حين يتطلع منتخب أوروغواي إلى تحقيق الهدف ذاته عندما يصطدم بالمنتخب الإسباني في اليوم نفسه.



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