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إيران

بقائي يعلن انتهاء عمل وفد التفاوض واستمرار عمل الفرق التقنية في سويسرا
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إيران

بقائي يعلن انتهاء عمل وفد التفاوض واستمرار عمل الفرق التقنية في سويسرا

2026-06-22 04:30
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأنه نُوقشت في اجتماعات بحيرة لوسيرن في سويسرا الأسس اللازمة لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، لافتًا إلى أنه تقرر أن تواصل الفرق الفنية عملها للتنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم.

وأوضح بقائي أنه: "تمت مناقشة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط وتحرير الأصول الإيرانية وقد تحققت تطورات جيدة في هذا الصدد"، مشيرًا إلى أن عمل وفد التفاوض قد انتهى لكن الفرق التقنية ستواصل عملها، ومضيفًا: "أعربنا خلال الاجتماعات عن قلقنا إزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته ولا سيما استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان".

وكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاجتماعات بدأت صباحًا، وخلال الاجتماع الرباعي نُشر بيان التهديد الأميركي ما دفع إيران إلى إعلان عدم رغبتها في مواصلتها، وتابع قائلًا: "سيصدر الوسيطان نصًا يتضمن النقاط العامة ويُقدم هذا النص على أنه وثيقة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال 18 ساعة".

وشدد بقائي في ختام تصريحاته على أنه يجب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدًا أنه تقرر وضع آلية للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وهو أمر بالغ الأهمية.

الكلمات المفتاحية
سويسرا ايران وزير الخارجية الإيراني الوعد الصادق 4
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