أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك، أنه اختتمت الجلسة الأولى من المباحثات رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم، مشيرتين إلى أن المحادثات جرت في جو إيجابي وبناء، وأنه تمّ إحراز تقدّم مشجع بما في ذلك وضع آلية لمزيد من المحادثات الفنية.

وجاء في بيان قطر وباكستان أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا، وأوضح البيان أنه بناءً على مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على إنشاء لجنة رفيعة المستوى ستقوم بتوفير إشراف سياسي على الوساطة، على أن يقدم كبار المفاوضين تقارير منتظمة إلى اللجنة الرفيعة المستوى.

وأضاف البيان أنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، إلى جانب الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية.

وفي الختام، أكد بيان قطر وباكستان أن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع، لافتًا إلى أن الوسيطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

الكلمات المفتاحية