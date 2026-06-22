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عربي ودولي

ترامب يهاجم ميلوني بسبب موقف إيطاليا من الحرب مع إيران
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عربي ودولي

ترامب يهاجم ميلوني بسبب موقف إيطاليا من الحرب مع إيران

2026-06-22 07:19
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واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على خلفية مواقفها الرافضة للحرب الأميركية الصهيونية على إيران، متهمًا إيطاليا بعدم القيام بأي دور في الحرب مع إيران.

واشتكى ترامب من أن إيطاليا، رغم عضويتها في حلف الناتو، رفضت الانخراط في الصراع مع إيران.

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "على مدى عقود ندافع عنهم، لكن عندما يحين الاختبار لا يكونون هناك للدفاع عنا".

وتأتي تصريحات ترامب وسط تقارير عن توتر في العلاقات بين الزعيمين، بعدما قالت ميلوني في وقت سابق إن صداقتها مع ترامب "لم تساعد" في تعزيز شعبيتها.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب ايطاليا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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