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عراقجي: تقدم في المفاوضات والاختبار الحقيقي الأول يتمثل في وحدة خفض التصعيد في لبنان
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إيران

عراقجي: تقدم في المفاوضات والاختبار الحقيقي الأول يتمثل في وحدة خفض التصعيد في لبنان

2026-06-22 07:46
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عراقجي: الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة 
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جزءًا من الأصول الإيرانية المجمدة تم الإفراج عنه، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة جهود وساطة قادتها كل من قطر وباكستان خلال المفاوضات الأخيرة مع واشنطن، معتبرًا أن الاختبار الحقيقي الأول يتمثل في وحدة خفض التصعيد في لبنان. 

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس" وأشار عراقجي إلى نتائج جولة المفاوضات التي جرت أمس بين الوفدين الإيراني والأميركي في سويسرا، بمشاركة الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وقال: "إن الوساطة الدؤوبة التي قامت بها باكستان وقطر حققت تقدمًا كبيرًا نحو إنهاء الحرب في لبنان".

وأضاف: إن "العقوبات المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات تم تعليقها، كما رُفع الحصار البحري، وأُفرج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، فضلًا عن إطلاق مشروع واسع لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا".

واختتم عراقجي منشورة على منصة "إكس" مشددًا على أن "الاختبار الحقيقي الأول يتمثل في وحدة خفض التصعيد في لبنان".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي تفاهم إسلام أباد
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