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رضائي ردًا على كلام ترامب حول مضيق هرمز: فقط أحمق يتفوّه بهذا!
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إيران

رضائي ردًا على كلام ترامب حول مضيق هرمز: فقط أحمق يتفوّه بهذا!

2026-06-22 07:58
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ردّ المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران إبراهيم رضائي: على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي هدد فيها بأنه سيسيطر على مضيق هرمز، مؤكدًا أن صلاحية هذه التهديدات الجوفاء قد انتهت.

وكان ترامب قد قال في تصريحات الأحد 21 حزيران/يونيو 2026: إنه "في حال أغلق الايرانيون مضيق هرمز فإن أميركا ستسيطر عليه بالقوة وقد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط".

وقال رضائي ردًا على تهديدات ترامب في تغريدة عبر حسابه على منصة (إكس): "ترامب أعرب عن استيائه من إغلاق مضيق هرمز وهدد بأنه قد يسيطر على المضيق ويصبح "حارسه"!، لا يمكن إلا لأحمق أن يطلق مثل هذه الادعاءات الفارغة تمامًا".

وأضاف: "انتهت صلاحية هذه التهديدات الجوفاء، ولو كانت لديكم القدرة لفعلتم ذلك خلال أكثر من مئة يوم من الحرب، أردتم لكنكم لم تستطيعوا".

وجاءت تهديدات ترامب بالتزامن مع المفاوضات التي أجراها الوفدان الأميركي برئاسة نائب ترامب جي دي فانس، والإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف في بورغنشتوك بسويسرا بوجود وسطاء قطريين وباكستانيين، لمتابعة مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في باكستان والتوصل إلى اتفاق نهائي في شأنها.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الولايات المتحدة تفاهم إسلام أباد
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