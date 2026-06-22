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إيران

اللواء محسن رضائي: أميركا مسؤولة عن عدوان الكيان الصهيوني الاستفزازي على لبنان
إيران

اللواء محسن رضائي: أميركا مسؤولة عن عدوان الكيان الصهيوني الاستفزازي على لبنان

2026-06-22 09:27
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أكد المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أن الولايات المتحدة مسؤولة عن عدوان الكيان الصهيوني واعماله الاستفزازية في لبنان، ويجب محاسبتها على ذلك.

وكتب اللواء رضائي قائد الحرس الثوري الإسلامي ،في فترة الدفاع المقدس (1980-1988)"، في منشور له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الولايات المتحدة، بناءً على التفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي مسؤولة عن تجاوزات وإجراءات الكيان الصهيوني الاستفزازية التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في لبنان، وعليها أن تتحمل تبعات ذلك.

وختم اللواء رضائي منشوره قائلًا: "في حال وجود أي تهديد لإيران، سنحاسب الأميركيين".

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لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني محسن رضائي الولايات المتحدة تفاهم إسلام أباد
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