العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الصحف الإيرانية: بورغنستوك بداية وليست نهاية

فلسطين

٤ شهداء في قصف من مسيَّرات
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

٤ شهداء في قصف من مسيَّرات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة

2026-06-22 10:30
45

في اليوم الـ٢٥٦ من اتفاق وقف إطلاق النارب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد ٤ مواطنين وإصابة آخرين، في مختلف مناطق القطاع خلال ٢٤ ساعة. واستُشهد فلسطينيان، بينهما طفلة، وأُصيب آخرون في قصف إسرائيليٍّ قرب صالة دريم غرب خان يونس جنوبي القطاع.

في وقتٍ سابقٍ، استُشهد فلسطيني وأُصيب ٥ آخرون في قصف من مُسيَّرة إسرائيلية داخل مدرسة تؤوي نازحين، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستُشهد محمود عبد العال متأثرًا بجراحٍ أُصيب بها في قصف إسرائيليٍّ سابقٍ؛ استهدف حيَّ الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما أُصيب ثلاثة فلسطينيين، في غارة "إسرائيلية"، على خيام النازحين جنوب مدينة خان يونس.

وأفرج الجيش "الإسرائيلي" عن طفلين بعد اعتقالهما مع ٦ مواطنين آخرين، قرب دوار أبو حميد وسط خان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ١٠٢١، إضافة إلى ٣٢٤٩ مصابًا، بينما تمكنت سيارات الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨٤ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن: "عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٣٠٣٢، وعدد المصابين ١٧٣٣٥٧".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
تجمع العائلات الفلسطينية يحذر من دعوات مشبوهة لإثارة الفوضى في غزة
تجمع العائلات الفلسطينية يحذر من دعوات مشبوهة لإثارة الفوضى في غزة
فلسطين منذ 24 دقيقة
٤ شهداء في قصف من مسيَّرات
٤ شهداء في قصف من مسيَّرات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة
فلسطين منذ 48 دقيقة
استشهاد أسير فلسطيني جديد في سجون الاحتلال
استشهاد أسير فلسطيني جديد في سجون الاحتلال
فلسطين منذ 18 ساعة
خرق متواصل لوقف النار في غزة: 10 شهداء في غارات
خرق متواصل لوقف النار في غزة: 10 شهداء في غارات "إسرائيلية" خلال 24 ساعة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
تجمع العائلات الفلسطينية يحذر من دعوات مشبوهة لإثارة الفوضى في غزة
تجمع العائلات الفلسطينية يحذر من دعوات مشبوهة لإثارة الفوضى في غزة
فلسطين منذ 24 دقيقة
٤ شهداء في قصف من مسيَّرات
٤ شهداء في قصف من مسيَّرات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة
فلسطين منذ 48 دقيقة
استشهاد أسير فلسطيني جديد في سجون الاحتلال
استشهاد أسير فلسطيني جديد في سجون الاحتلال
فلسطين منذ 18 ساعة
 ٥ شهداء ومصابون في غارتين
 ٥ شهداء ومصابون في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب وشمال مدينة غزة
فلسطين منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة