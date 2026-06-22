في اليوم الـ٢٥٦ من اتفاق وقف إطلاق النارب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد ٤ مواطنين وإصابة آخرين، في مختلف مناطق القطاع خلال ٢٤ ساعة. واستُشهد فلسطينيان، بينهما طفلة، وأُصيب آخرون في قصف إسرائيليٍّ قرب صالة دريم غرب خان يونس جنوبي القطاع.

في وقتٍ سابقٍ، استُشهد فلسطيني وأُصيب ٥ آخرون في قصف من مُسيَّرة إسرائيلية داخل مدرسة تؤوي نازحين، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستُشهد محمود عبد العال متأثرًا بجراحٍ أُصيب بها في قصف إسرائيليٍّ سابقٍ؛ استهدف حيَّ الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما أُصيب ثلاثة فلسطينيين، في غارة "إسرائيلية"، على خيام النازحين جنوب مدينة خان يونس.

وأفرج الجيش "الإسرائيلي" عن طفلين بعد اعتقالهما مع ٦ مواطنين آخرين، قرب دوار أبو حميد وسط خان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ١٠٢١، إضافة إلى ٣٢٤٩ مصابًا، بينما تمكنت سيارات الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨٤ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن: "عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٣٠٣٢، وعدد المصابين ١٧٣٣٥٧".

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