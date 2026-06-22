أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إحراز "تقدُّم ملحوظ" في المفاوضات السويسرية بشأن تنفيذ التزامات الطرف الآخر.

وفي تصريحٍ لصحفيين إيرانيين، من موقع الحدث صباح اليوم الاثنين، قال بقائي : "تركزت فلسفة وجودنا على المطالبة بتنفيذ التزامات الطرف الآخر، وقد أُثيرت مخاوفنا بشأن مسؤوليات الطرف الآخر خلال الاجتماعات". وتابع: "لقد كان يومًا طويلًا نوعًا ما، وقد بدأت الاجتماعات صباح الأحد باجتماعاتٍ ثنائية مع الوسطاء، وفي حوالى الساعة الثالثة عصرًا بدأ اجتماع رباعي بحضور الوفد الإيراني والأميركي ووفدين من الوسطاء".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية: "أعتقد أن النقاش استمر حواليث ساعة ونصف الساعة، وتقرر أن نأخذ استراحة قصيرة لمدة ساعة ثم نستأنف؛ في ذلك الوقت نُشرت تصريحات وتهديدات الرئيس الأميركي المسيئة في وسائل الإعلام، ما دفع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الإعلان صراحة عن عدم استعداده لمواصلة الاجتماع الرباعي في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "لقد بذلت قطر وباكستان جهودًا كبيرةً للمساعدة في استمرار المفاوضات. وأكدنا أنه في حال استمرار مثل تلك التصريحات، فلن يكون ذلك بشكلٍ مباشرٍ، أي ضمن الإطار الرباعي وتبادل الرسائل".

وقال بقائي: "إن فلسفة وجودنا في سويسرا تقوم أساسًا على المطالبة بتنفيذ التزامات الطرف الآخر"، مردفًا: "لقد أكدت سابقًا أن وجهة نظر الوفد الإيراني هي ضرورة مواجهة الطرف الآخر بطريقة أو بأخرى لإجباره على تنفيذ التزاماته". وتابع: "خلال ذلك الاجتماع الرباعي وقبله، أعربنا عن قلقنا واحتجاجنا إزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، لا سيما في ما يتعلق بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار، واستمرار انتهاك الكيان الصهيوني للتعهدات المنصوص عليها في تفاهم 18 حزيران/يونيو".

وتابع بقائي: "أسفرت مجمل الرسائل المتبادلة، منذ حوالي الساعة السادسة مساءً وحتى الآن، عن نقطتين أو ثلاث نقاطٍ أراها مهمة، إحداها تتعلق بالفقرة الأولى من مذكرة التفاهم بحضور الوسطاء، والتي نصت على آلية مراقبة أو إدارة لاستمرار وقف إطلاق النار. هذه الآلية هي آلية جديدة تُسمى "خلية منع الصدام؛ وقد أُنشئت لضمان استدامة وقف إطلاق النار في لبنان. هنا، فإن وقف إطلاق النار يعني، من حيث المبدأ، وقف الحرب، ووفقًا للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم يجب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، حيث تقوم فلسفة إنشاء هذه الآلية على ضمان استمرار وقف إطلاق النار في لبنان".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "دارت مناقشات مثمرة بشأن البنود المتبقية اللازمة لبدء المفاوضات في الاتفاق النهائي، وتم تبادل رسائل مهمة، بما في ذلك ما يتعلق بالبندين 10 و11، وهما قضيتان مهمتان تتعلقان بإصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط الإيراني، فضلًا عن التزام الطرف الآخر بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة. وقد أُحرز تقدُّم جيد للغاية في هذا الصدد أيضًا".

وقال: "اتفق على إنشاء آلية بشأن القضايا المتعلقة بالمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وهو أمر بالغ الأهمية في رأيي. وبشكلٍ عام، اتفق على خطوات مهمة لتمهيد الطريق لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، ونأمل أن نلمس جدية الطرف الآخر في تنفيذه".

وتابع بقائي: "من النقاط الأخرى الاتفاق على أن تواصل الفرق الفنية مهامها بشأن هذه المسائل التي عرضتها عليكم، وغيرها من المسائل الضرورية التي يعتمد عليها التنفيذ الفاعل لهذا التفاهم".

ومضى إلى القول: "سيصدر الوسيطان، قطر وباكستان، نصًّا يتضمن الخطوط العريضة لهذه القضايا. وسيُقدَّم هذا النص بصفة وثيقة للاتفاقات التي توصلنا إليها خلال الساعات الثماني عشرة الماضية. لكنني أوضحت أنه بالإضافة إلى هذه الوثيقة وهذا البيان المشترك للوسيطين، فإن النقاط الأربع التي ذكرتها، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لتصدير مشتقات البتروكيماويات والنفط، ومناقشة الإفراج عن الأصول والممتلكات الإيرانية المجمدة، تُعد هذه النقاط مهمةً؛ لأنه وفقًا للفقرة 13 يجب إتمام هذه الإجراءات للدخول في مرحلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقٍ نهائيٍّ. ويجب اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ بشأن الإفراج عن الأصول وبيع النفط".

وأضاف: "وفقًا للفقرة 12، ستكون لدينا آلية لمراقبة تنفيذ التزامات الطرفين، وابتداءً من يوم غد ستعقد الفرق الفنية من الجانبين، بحضور الوسطاء، اجتماعاتٍ لمناقشة التفاصيل المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم المختلفة في إطار عمل الفرق الفنية".

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