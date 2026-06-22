عكست أسعار النفط اتجاهها، في تعاملات اليوم الاثنين (22 حزيران/يونيو 2026)، وعادت إلى الانخفاض، حيث سجلت عقود "برنت" تراجعا بنحو 2%.

جاء ذلك بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إذ أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، ما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر آب/أغسطس المقبل بنسبة 1.9% إلى 79.05 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"؛ فقد انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" للشهر نفسه 0.73% إلى 75.03 دولارًا للبرميل.

وذكر الوسطاء أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران اختتموا جولتهم الأولى من المفاوضات في سويسرا اليوم الاثنين. وبدأت المفاوضات، يوم أمس الأحد، بموجب شروط مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل الماضي لمدة 60 يومًا أخرى على الأقل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ‌إن ⁠بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

وصعدت أسعار الذهب اليوم، من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع أسعار النفط. وارتفع الذهب في المعاملات ‌الفورية ‌0.9 في المئة إلى 4197.41 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 حزيران/يونيو الجاري.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.7 في المئة إلى 4215.90 دولارًا.

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