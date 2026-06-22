أعلنت لجنة تشييع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي أنّ مراسم تشييع جثمان الإمام الشهيد آية الله الخامنئي ستشمل إيران والعراق.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين (22 حزيران/يونيو 2026)، أن مراسم التشييع ستقام في مدينتي كربلاء والنجف، في 8 تموز/ يوليو المقبل، إضافة إلى إقامة مراسم وداع في طهران وقم ومشهد، بمشاركة واسعة من الشعب الإيراني الذي يستعد لاستقبال المشاركين بنصب المواكب وإقامة التجمعات.

وقال إيمان عطار زادة المتحدث باسم لجنة تشييع القائد الشهيد، في تصريح للصحفيين، إن مراسم تشييع الامام الشهيد ستشمل أيضًا تشييع أفراد عائلته.

كما أكد أن وداع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض) سيكون تحت شعار "يجب النهوض" ورمز "القبضة المرفوعة"، مضيفًا أن مراسم الوداع ستقام لمدة يومين في مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران.

كما أشار إلى أن الصلاة على الجثمان الطاهر ستقام، في مدن طهران وقم ومشهد، وستعلن التفاصيل في البيانات القادمة.

كذلك أوضح عطار زادة أن مراسم تشييع جثمان الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في مدينتي كربلاء والنجف ستقام في 8 تموز/ يوليو المقبل، وستعلن لاحقًا تفاصيل التشييع في العراق.

وقال عطار زادة إن الشعب الإيراني نصب المواكب وأقام التجمعات لاستقبال الملايين للمشاركة في مراسم التشييع.

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