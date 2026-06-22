إحياءً لذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في حسينية بلدة جون، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة للشيخ خضر عيد من وحي المناسبة، بعدها تلا القارئ الشيخ علي حيدر السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مرددين الشعارات الحسينية والكربلائية.

وفي ملعب بلدة جون، أقام حزب الله المجلس العاشورائي؛ حيث تلا القارئ الشيخ محمد نبيه الحاج السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مرددين الشعارات الحسينية والكربلائية.

المريجة

في الضاحية الجنوبية لبيروت، أحيا حزب الله المجلس العاشورائي في مسجد مجمع الجواد (ع) في المريجة، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وافتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تلا السيد حسين حجازي السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مردّدين الشعارات الحسينية والكربلائية.

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