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الخارجية الروسية: ألمانيا ترفض دفع تعويضات لضحايا حصار لينينغراد باستثناء اليهود منهم
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الخارجية الروسية: ألمانيا ترفض دفع تعويضات لضحايا حصار لينينغراد باستثناء اليهود منهم

2026-06-22 12:23
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ألمانيا ما تزال ترفض دفع تعويضات لضحايا حصار لينينغراد من غير اليهود.

وأشارت زاخاروفا، في تصريح لها اليوم الاثنين (22 حزيران/يونيو 2026)، إلى أن برلين تواصل تطبيق معايير مزدوجة في هذا الملف.

وأوضحت زاخاروفا أن ألمانيا، بناءً على حجج واهية، تقدم تعويضات فقط للمحاصرين في لينينغراد اليهود بصفتهم "ضحايا الهولوكوست"، في حين ترفض تعميم هذه التعويضات على بقية الناجين من الحصار، سواء من المدافعين عن المدينة أم من سكانها.

يُذكر أن روسيا تحيي، في 22 حزيران/ يونيو من كل عام يوم الذكرى والحزن، إحياءً لذكرى بداية الحرب الوطنية العظمى التي أودت بحياة نحو 27 مليون شخص من أبناء الاتحاد السوفياتي السابق.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تسمح لألمانيا بالتغاضي عن مسألة الاعتراف بإبادة الشعب السوفياتي على يد النازيين، خلال الحرب العالمية الثانية، ومنها حصار لينينغراد. وأشارت إلى أن برلين ترفض الاعتراف بحصار لينينغراد والجرائم الأخرى ضد المدنيين، على أنها إبادة جماعية، مكتفية بعبارات عامة عن "فظائع" النازية و"معاناة" الضحايا.

يذكر أن روسيا تحيي، في 22 حزيران/ يونيو يوم الذكرى والحزن، إحياء لذكرى الزحف وبدء الحرب الوطنية العظمى التي أودت بحياة نحو 27 مليون سوفياتي.

الكلمات المفتاحية
روسيا المانيا اليهود زاخاروفا
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