نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرًا جاء فيه أنّ حلم رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بشنِّ حرب أميركية - "إسرائيلية" على إيران لم يَسِرْ وفق ما خطط له، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق المؤقت الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران لقي غضبًا في "إسرائيل"، حيث يتحدث المنتقدون عن إخفاقٍ استراتيجيٍّ.

كما قالت الصحيفة "إن واشنطن، وفي إطار الاتفاق مع إيران، عملت على فرض وقف إطلاق النار على "معركة إسرائيل" مع حزب الله في لبنان". كذلك أضافت أن "مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين واشنطن وطهران هي أوضح مؤشرٍ حتى الآن على وجود تباينٍ حقيقيٍّ بين مصالح الولايات المتحدة من جهة ومصالح "إسرائيل" من جهة أخرى".

وتابعت الصحيفة أن نص المذكرة، بالإضافة إلى كونه يشمل الجبهة اللبنانية، لا يذكر برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها "للميليشيات الوكيلة" (المقاومة) (وفق تعبير الصحيفة)، وذلك على الرغم من أن المطالب "الإسرائيلية" كانت دائمًا تؤكد ضرورة إدراج هذه النقاط في أي اتفاقٍ.

كما قالت الصحيفة "إن إيران، وبحسب التقدم في المحادثات وموضوع إعادة فتح مضيق هرمز، ستحصل على إعفاءاتٍ أميركية لبيع النفط والاستفادة كذلك من الأرصدة المجمدة". ونقلت عن مسؤولٍ "إسرائيليٍّ" سابقٍ أن المشهد يشكل كارثةً استراتيجيةً، وأن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه، خاصة في ظل عدم التطابق بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وتحدثت الصحيفة عن تراجع حظوظ نتنياهو منذ أواخر العام الفائت، وعن رهانات خاسرة، مضيفة أن ""النظام" في إيران يشعر بأن الحرب عززت موقع إيران".

غير أن الصحيفة اعتبرت أن العبء الأكبر لنتنياهو ربما يكمن في الهوة المتزايدة بينه وبين ترامب، لافتةً إلى ما نُشر خلال الأسابيع الماضية عن وصف ترامب لنتنياهو بالمجنون. كما أشارت إلى أن شخصيات إعلامية موالية لنتنياهو وصفت ترامب بالفاشل، ووجهت الشتائم إلى الموفدين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

كما نقلت الصحيفة عن خبراء "إسرائيليين" أن نتنياهو لا يستطيع أن ينهي الوضع بشكله الحالي، سواء في إيران أو لبنان، وذلك نظرًا إلى الفجوة بين الواقع القائم والوعود التي أطلقها نتنياهو في بداية الحرب على إيران. كذلك نقلت عن الخبراء أن الشارع "الإسرائيلي" لم يكن يتوقع أن تنتهي الأمور بهذا الشكل، مشيرةً إلى استطلاعٍ أجرته القناة الثانية عشرة "الإسرائيلية" كشف أن نسبة ١١٪ من "الإسرائيليين" فقط يرون أن "بلادهم" انتصرت في الحرب.

وأردفت الصحيفة أن إيران وجهت رسالة واضحة مفادها أنها على استعدادٍ لتجميد المحادثات مع الولايات المتحدة بسبب الوضع في لبنان، وأن ذلك إنما يُضيق هامش نتنياهو للمناورة من دون أن يخاطر بإغضاب الولايات المتحدة أكثر.

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