شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سلسلة واسعة من اعتداءات المستوطنين الصهاينة، استهدفت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.

في محافظة رام الله والبيرة، أضرم مستوطنون النار في مشطب للسيارات في قرية شقبا غرب المدينة. كما فرضوا حصارًا على عائلة فلسطينية في بلدة الطيبة شرق رام الله، بعد قطع المياه والكهرباء عنها، فيما اقتحم آخرون منطقة "شعب اللوز" غربي قرية المغير شمال المحافظة.

في نابلس والقدس، اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطن من مدينة نابلس وحطموا مركبته وثقبوا إطاراتها، في أثناء مروره قرب دوار جبع شمال شرق القدس المحتلة، في حين أدى مستوطنون آخرون، بحماية قوات الاحتلال،ـ طقوسًا تلمودية وسجودًا ملحميًا في المسجد الأقصى المبارك.

كما أقدم مستوطنون على إحراق منشأة زراعية وعدد من أشجار الزيتون، في منطقة الوجه الشامي، في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وهاجمت ميليشيات المستوطنين مركبات الفلسطينيين، قرب طريق مستوطنة "كرني شمرون" شرق قلقيلية، وعلى طريق المعرجات الرابط بين أريحا ورام الله.

في الأغوار وبيت لحم، شرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية جديدة شرق قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم، ودمروا خط مياه وسرقوا أجزاء منه، وخرّبوا عدادات وأنظمة ري للمزارعين شرق عاطوف جنوب طوباس، بينما تجول مستوطنون داخل منزل المواطن عاهد الخطيب، في منطقة وادي الحج عيسى جنوب بلدة عقربا.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الهجمات الاستيطانية المنظمة، في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث تستهدف الأرض والممتلكات الفلسطينية، وسط دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

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