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توجه السبت 20 حزيران/يونيو 2026 نحو 38 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في ظروف استثنائية بالغة التعقيد والصعوبة في مختلف مناطق قطاع غزة من بين 89 ألف طالب في فلسطين.

وعلى وقع الغارات "الإسرائيلية" التي تحصد أرواح المواطنين توجه الطلبة للامتحانات في بعض المراكز التي وفرتها الجمعيات الخيرية وتقدم خدمة الانتر نت المجاني وكهرباء في قاعات خاصة، فيما تقدم الآلاف للامتحانات من داخل خيام النازحين المنتشرة في كل مكان من قطاع غزة.

وارتقى في قطاع غزة أكثر من 8000 طالب وطالبة في سن المدرسة، و350 معلمًا ومعلمة وموظفًا إداريًا خلال الحرب إلى جانب عشرات العلماء والأكاديميين.

ودمر طيران الاحتلال ومدفعيته بشكل كلي أو جزئي ما يزيد عن 85% من المباني المدرسية والجامعية في القطاع، فيما تحولت بقيتها إلى مراكز إيواء مكتظة بالنازحين تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

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