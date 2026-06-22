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عربي ودولي

استقالة رئيس الوزراء البريطاني
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عربي ودولي

استقالة رئيس الوزراء البريطاني

2026-06-22 13:25
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة

في مؤتمر صحفي، في مقر الحكومة في داونينغ ستريت في لندن، قال ستارمر إنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرًا الى أنه اتخذ قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك من حزب العمال.

ولفت إلى أنه سيطلب من حزبه تحديد جدول زمني لاختيار خليفة له مع فتح باب الترشيحات، في 9 يوليو/تموز المقبل. وأكد أنه ورث حزبًا مفلسًا سياسيَا، فالبعض يرى أن الحزب قد انتهى، وتابع أنه أثبت لمن قالوا ذلك العكس تمامًا.

ورأى أن حكومته أعادت الثقة في الاقتصاد والدفاع والأمن القومي، وقدم مؤشرات تدعم ما وصفها نجاحات حققتها حكومته في عدة مجالات.

هذا؛ وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الضغوط على ستارمر داخل من العمال لدفعه إلى الاستقالة، عقب فوز منافسه على زعامة الحزب آندي بيرنهام بمقعد برلماني انتخابات فرعية في شمال إنجلترا.

ويتولّى بيرنهام منصب عمدة مانشستر الكبرى، ويلقب بـ"ملك الشمال"، ويتيح له الفوز الكاسح الترشح رسميا لزعامة حزب العمال.

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بريطانيا
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