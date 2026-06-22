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فلسطين

حماس تنعى شهيدي بيت أمّر وتدعو لتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة
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فلسطين

حماس تنعى شهيدي بيت أمّر وتدعو لتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة

2026-06-22 13:53
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نعت حركة المقاومة الإسلامية - حماس الشهيدين عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عامًا) ورضا سامي حسن عوض (15 عامًا)، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الحركة، في بيان اليوم الاثنين 22 حزيران/يونيو 2026، أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما الفتية والأطفال، يمثل امتدادًا لسياسات القتل التي تنتهجها حكومة الاحتلال ومحاولاتها المستمرة لإخماد روح المقاومة.

وشدّدت حماس على أن سياسة القتل الممنهج والترهيب لن تنجح في تحقيق أهدافها، مؤكدة أنها لن تزيد الفلسطينيين إلا تمسكًا بحقوقهم وإصرارًا على الصمود ومواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الخليل وعموم الضفة الغربية المحتلة إلى الحشد والنفير وتصعيد مختلف أشكال المقاومة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين الصهاينة وقوات الاحتلال في مناطق المواجهة والتماس، دفاعًا عن الأرض والمقدسات.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على الشاب عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عامًا) والطفل رضا سامي حسن عوض (15 عامًا) فجر اليوم الاثنين، بالقرب من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهادهما.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية جرائم العدو الصهيوني حركة حماس
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