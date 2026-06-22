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إيران

ما هي أبرز مخرجات الجولة التفاوضية الأميركية الإيرانية الأولى في سويسرا؟
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إيران

ما هي أبرز مخرجات الجولة التفاوضية الأميركية الإيرانية الأولى في سويسرا؟

2026-06-22 13:55
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أفاد مراسل قناة "المنار" في طهران أنّ جولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية التي عقدت في منتجع بورغنشتوك في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية، والتي جرت طوال يوم أمس الأحد حتى فجر اليوم الاثنين، أفضت إلى عدد من المخرجات الهامة.

وأبرز هذه المخرجات وفقًا لقناة "المنار":

- إنشاء آلية مراقبة بشأن لبنان تسمى "وحدة مراقبة الصراع" بحضور کل من: لبنان، وواشنطن، وقطر وإيران.

-  إنشاء خط ساخن للتواصل عند حدوث أي مشاكل، وذلك لضمان إعادة فتح مضیق هرمز تدريجيًا. 

- توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وقطر بشأن تنفيذ الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

- أصدرت الخزانة الأميركية (OFAC) إعفاءات على النفط والبتروكيماويات لمدة 60 يومًا.

- تشكيل ثلاث لجان (نووية – عقوبات - مراقبة) لمفاوضات 60 يومًا.

ومن المقرر أن يقود نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الوفد الإيراني في المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة، وهو بقي في سويسرا لهذه الغاية، فيما غادر بقية أفراد الوفد التفاوضي الإيراني الأساسي.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران الولايات المتحدة تفاهم إسلام أباد
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