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لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة جبلًا وساحلًا 
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لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة جبلًا وساحلًا 

2026-06-22 14:01
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل بينما ترتفع فوق الجبال وعلى الساحل، تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.

الحال العامة
طقس صيفي رطب نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وفوق المرتفعات.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

الطقس المتوقع
- الاثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.
- الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل بينما ترتفع فوق الجبال وعلى الساحل، تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.
- الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل وفوق المرتفعات، تبقى الرياح ناشطة مع تحذير من ارتفاع موج البحر.
- الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا من دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانًا.
- الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 12 الى 26 درجة، في الداخل من 12 الى 31 درجة.                                                                                                                     - الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، جنوبية ليلًا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80 %.
- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 758  ملم زئبق.
 

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