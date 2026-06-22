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شريف: خريطة طريق لاتفاق نهائي بين إيران وواشنطن خلال 60 يومًا
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عربي ودولي

شريف: خريطة طريق لاتفاق نهائي بين إيران وواشنطن خلال 60 يومًا

2026-06-22 14:29
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن اختتام المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بنجاح
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اختتام المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بنجاح.

وأكد شريف أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم مشجع.

وقال: "تم الاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يومًا وإنشاء لجنة عالية المستوى لتوفير الإشراف السياسي".

وأضاف: "تم الاتفاق كذلك على الشروع في مزيد من المحادثات الفنية".

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية والوفد المفاوض الإيرانيَين إسماعيل بقائي أنّ الفريق التفاوضي عاد إلى طهران بعد 18 ساعة من المحادثات، مشيرًا إلى تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ بنود مذكّرة التفاهم.

وبحسب بقائي، تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ مذكّرة التفاهم استنادًا إلى البند الـ12، مجدّداً التأكيد أنّ بدء المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النهائي منوط ومشروط بتنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكّرة التفاهم.

وكانت قطر وباكستان قد أصدرتا بيانًا مشتركًا بشأن اختتام محادثات الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي عقدت في سويسرا.

وأعلن البيان المشترك اختتام الجلسة الأولى من المباحثات رفيعة المستوى التي جرت في إطار مذكّرة التفاهم، مؤكّدًا أنّ المحادثات سادتها أجواء إيجابية وبنّاءة.

وأشار الوسيطان القطري والباكستاني إلى إحراز تقدّم مشجّع بين الطرفين، بما في ذلك وضع آلية لمزيد من المحادثات الفنية المقبلة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان تفاهم إسلام أباد
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