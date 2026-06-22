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إيران

بزشكيان يتوجّه إلى باكستان.. 
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إيران

بزشكيان يتوجّه إلى باكستان.. 

2026-06-22 18:52
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يتوجّه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، غدًا الثلاثاء 23 حزيران 2026، إلى باكستان في زيارة تهدف إلى إجراء مشاورات وتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين في إسلام آباد.

وأعلن مدير العلاقات العامة في مكتب الرئاسة الإيرانية، حبيب الله عباسي، في تصريح لوكالة إرنا"، أن الرئيس بزشكيان سيغادر طهران غدًا متوجهًا إلى باكستان.

ومن المقرّر أن تتضمّن الزيارة توجيه الشكر إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على دوره في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى مواصلة المشاورات بين مسؤولي البلدين على أعلى المستويات، ومتابعة التعاون الثنائي، ولا سيما في المجال الاقتصادي، فضلًا عن بحث آليات تنفيذ الاتفاقات السابقة بين الجانبين.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان مسعود بزشكيان
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