شيّع حزب الله وأهالي بلدة يونين والبلدات المجاورة الشهيد الشيخ خليل أحمد ياسين في موكب حاشد، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح، مسؤول قطاع بعلبك الحاج يوسف اليحفوفي، ومدير عتبة السيدة خولة الحاج حسين نصر الله، وفعاليات اجتماعية وبلدية واختيارية وعلمائية، إلى جانب عوائل الشهداء والجرحى وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

وأُقيمت للشهيد مراسم وداع خاصة في ساحة البلدة، حيث أدّت ثلّة من المجاهدين قسم البيعة والوفاء على مواصلة نهج الشهداء والسير على دربهم.

وخلال التشييع، ألقى النائب علي المقداد كلمة أكد فيها أن دماء الشهداء ستكون طريق تحرير جنوب لبنان، مشددًا على أن الجنوب لن يبقى محتلًا ما دام في أبناء المقاومة روح وعزيمة، وأنهم بصفتهم أتباع الإمام الحسين (ع)، لن يسكتوا عن الحق ولن يخذلوا دماء الشهداء.

من جهته، تحدث مسؤول قسم الأنشطة والتبليغ في حزب الله بمنطقة البقاع الشيخ تامر حمزة، مستعرضًا مناقب الشهيد، ومشيرًا إلى أنه كان يستعد هذا العام لإحياء مجالس عاشوراء، لكنه اختار أن يعيش معانيها بكل كيانه ويلتحق بركب الإمام الحسين (ع).

كما ألقى الشاعر حسين ياسين قصيدة رثائية باسم عائلة الشهيد، استذكر فيها مآثره ومسيرته.

وأمّ الصلاة على جثمان الشهيد عمُّه الشيخ خليل أحمد ياسين، قبل أن يُحمل النعش على الأكف ويوارى في ثرى جبانة البلدة.



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