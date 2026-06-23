إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:37 |إيران الآن| نائب وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني للمفاوضات الفنية غريب آبادي: تم الاتفاق على المضي قدمًا في الترتيبات الخاصة بالمفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة
01:37 |إيران الآن| آبادي: تدخل التفاهمات الموقعة بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة والبالغة 12 مليار دولار (على دفعتين بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما) حيز التنفيذ فورًا
00:32 |وزير الخارجية العماني: عقدنا مناقشات بناءة خلال لقائي قاليباف وعراقجي حول مذكرة التفاهم خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز
00:32 |وزير الخارجية العماني: أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور
00:07 |محافظ البنك المركزي الإيراني: يمكننا شراء أي سلع غير خاضعة للعقوبات من أموال الدفعة الثانية من الأصول المجمدة
00:06 |محافظ البنك المركزي الإيراني: الوثائق الموقعة بشأن أصولنا المجمدة لا تلزمنا بشراء المنتجات الزراعية من أميركا
00:06 |محافظ البنك المركزي الإيراني: إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأميركية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها