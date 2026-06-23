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إيران

مدونة عاشورائية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
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إيران

مدونة عاشورائية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

2026-06-23 06:36
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نشر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مدونة عاشورائية للرئيس مرفقة بصورةً لمشجعين يتابعون مباراة كرة القدم بين إيران وبلجيكا وهم يرفعون لافتة كتب عليها "يا حسين (ع)".

وكتب الرئيس بزشكيان في مدونته عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى جانب الصورة مقولة النبي محمد (ص) عن الإمام الحسين (عليه السلام): "إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدًا".

وتُظهر الصورة المنشورة مشهدًا من الملعب الذي اقيمت فيه المباراة بين منتخبي إيران وبلجيكا ضمن تصفيات المونديال، حيث رفع المشجعون الإيرانيون لافتة كتب عليها "يا حسين (ع)".


 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مسعود بزشكيان عاشوراء 2026
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