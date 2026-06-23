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فلسطين

وقف إطلاق النار في غزة: شهداء وجرحى في الاعتداءات
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فلسطين

وقف إطلاق النار في غزة: شهداء وجرحى في الاعتداءات "الإسرائيلية"

2026-06-23 09:47
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واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في اليوم الـ257 من اتفاق وقف الحرب، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

هذا، واستشهد المسعف ميسرة الخواجا وأُصيب آخر في قصف مركبة مدنية في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهدت الفتاة رغد عاشور وأُصيب 5 في قصف "إسرائيلي" استهدف مركبات في حي الرمال وسط مدينة غزة.

كذلك استشهد الشاب أحمد الخزندار 18 عامًا متأثرًا بإصابته في قصف قرب منطقة العطار بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل أيام.

وأُصيب شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمال مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مربعًا سكنيًّا شرق خانيونس فيما واصل العدو إطلاق النار من الرافعات باتجاه المنازل بحي الأمل شمال المدينة.

كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار قبالة شاطئ بحر مدينة رفح.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 1027 إضافة إلى 3260 مصابًا بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 784 شهيدًا من تحت الأنقاض وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر 2023 بلغ 73035 والمصابين 173368.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة العدوان الصهيوني على غزة
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