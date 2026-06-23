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حزب الله شيّع الشهيد علي محمد هاني أمهز في موكب حاشد في أمهز
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لبنان

حزب الله شيّع الشهيد علي محمد هاني أمهز في موكب حاشد في أمهز

2026-06-23 10:22
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة أمهز والجوار الشهيد السعيد علي محمد هاني أمهز "حسن"، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة الحسينية بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق موكب التشييع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

تقدمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولًا إلى الجبانة حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ عدنان أمهز ووُوري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء البقاع
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