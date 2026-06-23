رأى مسؤول العلاقات العامة في حزب الله في البقاع الدكتور أحمد ريّا أن الإمام الحسين- عليه السلام- ترك فينا العزيمة والإرادة القوية والإصرار على مواجهة الظالمين والمستكبرين في كل زمان ومكان.

خلال المجلس العاشورائي، في بلدة أنصار البقاعية، وبحضور فعاليات اجتماعية وثقافية وتربوية واجتماعية، أكد ريّا أن رجال المقاومة في لبنان قاتلوا الأعداء قتالًا حسينيًا كربلائيًا في كل المحاور، حيث وقف عاجزًا أمام ضربات المجاهدين.

كما لفت إلى عظمة الموقف الذي أطلقته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الولي الفقيه السيد الخامنئي- دام ظله- بحق لبنان في مواجهة العدو الصهيوني.

ختم بالقول إن بركة دماء الشهداء ستزهر نصرًا عظيمًا في الأمة الإسلامية.

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