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إحياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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لبنان

إحياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت

2026-06-23 12:02
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إحياءً لذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في باحة مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة لفضيلة الشيخ خليل رزق من وحي المناسبة، بعدها تلا السيد علي حجازي السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مرددين الشعارات الحسينية والكربلائية.


كما أحيا حزب الله ذكرى عاشوراء بمجلس عزاءٍ حسيني في خيمة الزهراء (ع) وباحة مسجد العباس، في حي السلم بحضور حشد من المؤمنين.

كذلك أحيا حزب الله ذكرى عاشوراء في روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات بحضور حشد من المؤمنين.

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محرم الحرام عاشوراء عاشوراء 2026
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