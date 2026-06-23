العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي عاموس هرئل: نتنياهو وكاتس يذرّان الرمال في عيون الجمهور

عربي ودولي

انخفاض الذهب مع تماسك الدولار
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

انخفاض الذهب مع تماسك الدولار

2026-06-23 12:05
61

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء (23 حزيران/يونيو 2026)، أكثر من 1% مع تماسك الدولار، وسط توقعات رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ‌هذا العام.


فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب/أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.63% إلى 4134.20 دولارًا للأونصة. فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.89% إلى 4110.86 دولارًا للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال أوستان غولسبي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو إنه مع استقرار سوق ‌العمل، يركز على تحديد ما إذا كان التضخم المرتفع للغاية سيستمر على هذا النحو أو أنه سيتراجع مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، وإذا حُلّ الصراع في منطقة جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط).

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة "سي إم إي"، يرى المتعاملون الآن احتمالا 88% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل مقابل 61% قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي.

كما يترقب المستثمرون ⁠بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل في مجلس الاحتياطي، والمقرر صدوره في وقت لاحق من ⁠هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات المتعلقة بالسياسة النقدية.

أما بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 63.05 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين 1.9% إلى 1646.30 دولارًا والبلاديوم 1.8% إلى 1242.75 دولارًا.

الكلمات المفتاحية
الاقتصاد الدولار الذهب
إقرأ المزيد
المزيد
انخفاض الذهب مع تماسك الدولار
انخفاض الذهب مع تماسك الدولار
عربي ودولي منذ ساعة
النفط يواصل هبوطه مع ترقب المستثمرين تطورات مضيق هرمز
النفط يواصل هبوطه مع ترقب المستثمرين تطورات مضيق هرمز
عربي ودولي منذ ساعة
"فورين بوليسي": آن أوان انسحاب القوات الأميركية من الشرق الأوسط
عربي ودولي منذ ساعتين
الأمم المتحدة: تشكيل برلمان سورية بات ضرورة ملحّة 
الأمم المتحدة: تشكيل برلمان سورية بات ضرورة ملحّة 
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
انخفاض الذهب مع تماسك الدولار
انخفاض الذهب مع تماسك الدولار
عربي ودولي منذ ساعة
النفط يواصل هبوطه مع ترقب المستثمرين تطورات مضيق هرمز
النفط يواصل هبوطه مع ترقب المستثمرين تطورات مضيق هرمز
عربي ودولي منذ ساعة
النفط يتراجع مع تبدد مخاوف نقص الإمدادات والذهب يرتفع
النفط يتراجع مع تبدد مخاوف نقص الإمدادات والذهب يرتفع
عربي ودولي منذ يوم
بلومبرغ: بيانات تضخم سيئة في الولايات المتحدة
بلومبرغ: بيانات تضخم سيئة في الولايات المتحدة
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة