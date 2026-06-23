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إيران

بزشكيان إلى باكستان: نسعى إلى تنفيذ بنود تفاهم إسلام أباد كاملةً
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إيران

بزشكيان إلى باكستان: نسعى إلى تنفيذ بنود تفاهم إسلام أباد كاملةً

2026-06-23 13:16
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أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيراني تسعى إلى تنفيذ كامل بنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي وقعتها مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك وفقًا للقوانين الدولية وضمان حقوق الشعب الإيراني؛ مبينًا أنه: "في حال تحقق هذا الأمر، فإن العديد من مشكلات المنطقة ستنحسر، وسيُقطع دابر المعتدين".

كلام الرئيس بزشكيان جاء في تصريح للصحافيين، قبيل توجهه اليوم الثلاثاء (23 حزيران/يونيو 2026)، إلى باكستان على متن طائرة خاصة أُطلق عليها اسم "ميناب 168"، وذلك إحياءً لذكرى الشهداء الأطفال الذين استهدفهم العدوان الأميركي – الصهيوني في مدرستهم في مدينة ميناب (جنوب إيران).

هذا؛ وأوضح بزشكيان أن زيارته إلى باكستان: "تأتي بهدف تقدير الجهود التي بذلتها حكومة هذا البلد لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، ومتابعة حقوق الشعب الإيراني".

وأضاف: "إننا نسعى إلى تنفيذ البنود كلها التي وقّعنا عليها في إطار القوانين الدولية وضمان حقوق الشعب الإيراني"، مؤكدًا أنه: "في حال تحقق هذا الأمر، فإن الكثير من مشكلات المنطقة ستنحسر، وسيُقطع دابر المعتدين".

من المقرر أن يجري بزشكيان، خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات منفصلة مع كبار المسؤولين الباكستانيين، لمناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

يشكل استعراض آخر التطورات ومسار المفاوضات الأخيرة، إلى جانب البحث في سبل تعميق وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإقليمية، أهم محاور المباحثات التي سيجريها الرئيس بزشكيان مع المسؤولين الباكستانيين. كما تأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير وترسيخ العلاقات مع دول الجوار. 

يرافق بزشكيان في هذه الزيارة: من وزراء الخارجية عباس عراقجي، والداخلية إسكندر مؤمني، والطرق والتنمية الحضرية الايرانية السيدة فرزانة صادق، والجهاد الزراعي غلام رضا نوري قزلجه.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان بزشكيان تفاهم إسلام أباد
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