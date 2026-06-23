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لبنان

المقاومة الإسلاميّة تحذّر: ما أقدم عليه العدو يعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار 
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لبنان

المقاومة الإسلاميّة تحذّر: ما أقدم عليه العدو يعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار 

2026-06-23 13:48
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حذّرت المقاومة الإسلاميّة من أنّ ما أقدم عليه العدوّ باستهداف المواطنين في مدينة النبطية وأدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة العديد من المدنيين، يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن. 

وفي هذا السياق أصدرت المقاومة الإسلاميّة البيان التالي: ‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
أقدم جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند الساعة 11:30 على إطلاق النّار من الأسلحة الرّشّاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيّين في حي الدّير بمدينة النّبطية كانوا يعملون على فتح الطّرقات وانتشال جثامين الشّهداء من تحت الأنقاض". 

وتسبّب الاعتداء الغادر الذي نفّذه جيش العدوّ باستشهاد مواطنَين مدنيَين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين بجراح. 

تُحذّر المقاومة الإسلاميّة من أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 23-06-2026‏
08 محرّم 1448 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان العدوان الصهيوني
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