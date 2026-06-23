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اعتداءات العدو متواصلة على البلدات الجنوبية وانتهاكات تطال المدنيين والمسعفين
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لبنان

اعتداءات العدو متواصلة على البلدات الجنوبية وانتهاكات تطال المدنيين والمسعفين

2026-06-23 13:58
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يواصل العدو الصهيوني خرقه للسيادة اللبنانية واتفاق وقف إطلاق النار وتصعيد اعتداءاته في المناطق الجنوبية، مستهدفًا المدنيين والطواقم العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، في ظل تفاقم الانتهاكات التي تطال مختلف البلدات والقرى، حيث أطلق النار باتجاه الأهالي خلال مراسم دفن في بلدة حداثا، كانت بمواكبة الجيش اللبناني.

كما استهدف العدو الصهيوني فريق الدفاع المدني في النبطية الفوقا أثناء انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابات، بالتزامن مع تمركز دبابات ميركافا وجرافة قرب جبانة حداثا.

كما ألقى العدو الصهيوني قنبلة صوتية عند أطراف برعشيت جنوب لبنان، بينما عمدت محلقة العدو أيضًا إلى إلقاء قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان.

كذلك، ألقت محلقة للعدو قنبلة صوتية عند أطراف بلدة عيتا الجبل.

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لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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