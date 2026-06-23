العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي لقاء حقوقيين وطنيين: توقيف المواطن ربيع الطويل كيدية سياسية جليّة

لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة في الهرمل شيّعوا الشهيد يحيي حسن صقر
🎧 إستمع للمقال
لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة في الهرمل شيّعوا الشهيد يحيي حسن صقر

2026-06-23 14:23
101

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في الهرمل الشهيد السعيد يحيي حسن صقر، الذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلقت مسيرة التشييع الحاشد من ساحة بلدية الهرمل، تقدمتها الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الصور والأعلام.

وجابت مسيرة التشييع الشارع الرئيسي بمشاركة، علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وتهادى النعش الطاهر فوق الحشود وهم يرددون هتافات التكبير واللطميات الحسينية وصولًا إلى روضة المدينة، حيث أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر قبل مواراته في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء الهرمل
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو| استهداف تموضع قوة لجيش العدو في أطراف بلدة كفرتبنيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة
فيديو| استهداف تموضع قوة لجيش العدو في أطراف بلدة كفرتبنيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة
لبنان منذ 41 دقيقة
حزب الله وجماهير المقاومة في الهرمل شيّعوا الشهيد يحيي حسن صقر
حزب الله وجماهير المقاومة في الهرمل شيّعوا الشهيد يحيي حسن صقر
لبنان منذ ساعة
اعتداءات العدو متواصلة على البلدات الجنوبية وانتهاكات تطال المدنيين والمسعفين
اعتداءات العدو متواصلة على البلدات الجنوبية وانتهاكات تطال المدنيين والمسعفين
لبنان منذ ساعتين
المقاومة الإسلاميّة تحذّر: ما أقدم عليه العدو يعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار 
المقاومة الإسلاميّة تحذّر: ما أقدم عليه العدو يعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
فيديو| استهداف تموضع قوة لجيش العدو في أطراف بلدة كفرتبنيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة
فيديو| استهداف تموضع قوة لجيش العدو في أطراف بلدة كفرتبنيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة
لبنان منذ 41 دقيقة
حزب الله وجماهير المقاومة في الهرمل شيّعوا الشهيد يحيي حسن صقر
حزب الله وجماهير المقاومة في الهرمل شيّعوا الشهيد يحيي حسن صقر
لبنان منذ ساعة
المقاومة الإسلاميّة تحذّر: ما أقدم عليه العدو يعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار 
المقاومة الإسلاميّة تحذّر: ما أقدم عليه العدو يعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار 
لبنان منذ ساعتين
مراسل
مراسل "إسرائيلي": نزع سلاح حزب الله لا يزال بعيد المنال
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة