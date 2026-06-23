شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في الهرمل الشهيد السعيد يحيي حسن صقر، الذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلقت مسيرة التشييع الحاشد من ساحة بلدية الهرمل، تقدمتها الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الصور والأعلام.

وجابت مسيرة التشييع الشارع الرئيسي بمشاركة، علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وتهادى النعش الطاهر فوق الحشود وهم يرددون هتافات التكبير واللطميات الحسينية وصولًا إلى روضة المدينة، حيث أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر قبل مواراته في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

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