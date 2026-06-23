أكد قائد وحدة الدفاع الجوي المشتركة بمقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي العميد علي رضا إلهامي أن وحدات الدفاع الجوي العملياتية في جميع أنحاء البلاد تحمي سماء إيران بجاهزية تامة، قائلاً: "إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تماما وبحزم للرد على أي سيناريو محتمل للعدو.

وأشار العميد إلهامي خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمنطقة الدفاع الجوي في الشمال الغربي للجيش وبمناسبة ذكری شهداء الدفاع الجوي، إلى أنَّ شجاعة وبسالة منتسبي الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري في كافة أرجاء إيران الإسلامية المقدسة، تعد مصدرًا للفخر لجميع الأحرار. كما لفت إلى أنَّ الوحدات العملياتية تقف اليوم بكامل قوتها واقتدارها للدفاع عن أجواء الوطن.

وتطرق إلى التاريخ المشرق للدفاع الجوي في حماية حدود إيران الإسلامية، مبينًا أنَّ الدفاع الجوي قد سجل تاريخًا حافلًا بالفخر في المعارك السابقة وهو ثمرة التجارب الخالدة للأبناء الغيورين والفدائيين في هذه القوة؛ لذا من الضروري توثيق هذه الخبرات القيمة التي اكتُسبت في المعارك غير المتكافئة، لتبقى مرجعًا للأجيال القادمة.

وشدَّد على أنَّ درب الحق على مر التاريخ كان دائما محفوفًا بالتقلبات، مؤكداً أن الشعب الإيراني، بتلبيته لنداء قائد الثورة الإسلامية، وقف في وجه الظلم والظالمين ومشيرًا إلى أن هذه الملاحم البطولية التي لا مثيل لها، تشكل سندًا قويًا للقوات المسلحة.

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