شيّعت بلدة سحمر في البقاع الغربي الشهيد السعيد المجاهد علي هيثم الخشن، حيث استقبل الأهالي جثمانه في الساحة العامة للبلدة، وسط مشاركة واسعة من أبناء البلدة وفعالياتها الاجتماعية والدينية وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

ومع وصول الجثمان، استقبل المشيعون الشهيد بالورود وحبات الأرز، فيما رفعت صوره ورددت الهتافات والشعارات التي واكبت الموكب، تعبيرًا عن الوفاء لتضحياته وتضحيات شهداء البلدة.

وبعد أداء الصلاة على الجثمان بإمامة الشيخ علي عبد الله، انطلق موكب التشييع باتجاه روضة الشهداء، حيث ووري الثرى إلى جانب من سبقه من شهداء البلدة.

وألقى والد الشهيد كلمة أكد فيها أن الشهداء يخطّون بدمائهم صفحات العزة والكرامة، مشددًا على أن التضحيات التي قدموها ستبقى أمانة في أعناق الأجيال ومسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب الحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها.

من جهتها، تحدثت والدة الشهيد عن سيرة ابنها وما تركه من أثر طيب ومحبة في نفوس من عرفوه، مؤكدة أن فراقه مؤلم، إلا أن الرضا بقضاء الله والاعتزاز بما قدمه من تضحيات يمنح العائلة الصبر والثبات في مواجهة هذا المصاب.



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