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فلسطين

الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم سياسة التجويع لانتزاع اعترافات من الأسرى الفلسطينيين

2026-06-23 17:48
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أفاد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين المحتلة، اليوم الثلاثاء (23 حزيران/ يونيو 2026)، بأنّ الاحتلال "يستخدم سلاح التجويع لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات خلال التحقيق العسكري". 

وعليه، أكّد المكتب أنّ "استخدام التجويع كوسيلة ضغط وانتزاع اعترافات من الأسرى يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف". 

وكشف عن تفشي مرض الجرب والحساسية بين أسرى نفحة في ظل الإهمال الطبي وتردي ظروف النظافة داخل السجن.

كما لفت المكتب إلى أنّ "إدارة سجن نفحة تفرض قيوداً على الفورة (فسحة الأسرى) وتواصل العقوبات الجماعية بحق الأسرى". 

وأوضح أنّ وحدات القمع تواصل اقتحام أقسام سجن نفحة والاعتداء على الأسرى بالغاز والهراوات ضمن سياسة تنكيل متواصلة. 

وفي وقتٍ سابق، أكد مكتب إعلام الأسرى أنّ إدارة سجن "راكيفيت" "الإسرائيلي" صعّدت عمليات القمع والتنكيل بحق أسرى غزة عقب تقديم شكاوى ضدها تتعلق بالتعذيب والانتهاكات داخل السجن.

وأفاد المكتب بتعرّض الأسرى لاعتداءات عنيفة وضغوط وتهديدات لإجبارهم على التراجع عن الشكاوى المقدمة ضد إدارة السجن.

ويأتي هذا التدهور في الأوضاع الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ظلّ زيادة كبيرة في الاعتداءات بحقّ الأسرى، ارتفعت وتيرتها بعيد اندلاع حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة الأسرى والمعتقلون
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