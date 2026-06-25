قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة تسعى بمساعدة شركائها إلى إقامة حوار بناء وصولا إلى اتفاق مع إيران، مشيرًا الى دخول المنطقة "مرحلة جديدة نأمل أن تؤدي إلى السلام".

كلام روبيو جاء خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في العاصمة البحرينية المنامة، وهو الاجتماع الذي وصفه كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بالمهم، قائلا إن "هدفنا مشترك في الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف الوزير الأمريكي أن مصالح شركاء بلاده في المنطقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق، مؤكدًا أن "أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح حلفائنا في المنطقة"، وتابع أن الرئيس دونالد ترمب يؤكد انفتاحه على السلام الذي يضمن أمن وازدهار الولايات المتحدة ودول الخليج.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، يهدف روبيو من خلال جولته في دول الخليج في الإمارات والكويت والبحرين الى حشد تأييد الأخيرة للاتفاق الأميركي-الإيراني الرامي لإنهاء الحرب.

بدوره، قال رئيس الوزراء القطري - وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن "عقدنا اليوم الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن روبيو ردًا على سؤال عما إذا كان يخطط لمعالجة مخاوف الحلفاء الخليجيين بشأن الاتفاق: "بالتأكيد سيُثار هذا الأمر في هذه المناقشات"، مضيفًا "ستُناقش قضايا لم تشملها مذكرة التفاهم".

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