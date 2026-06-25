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إيران

نائب الرئيس الإيراني: الجماهير هي المضيف الرئيسي لمراسم تشييع القائد
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إيران

نائب الرئيس الإيراني: الجماهير هي المضيف الرئيسي لمراسم تشييع القائد

2026-06-25 15:45
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أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف أن الشعب هو المضيف الرئيسي لمراسم توديع وتشييع قائد الثورة الشهيد آية الله الإمام السيد علي الخامنئي (قده)، مشيرًا إلى التحديات اللوجستية الكبيرة التي تواجه تنظيم هذا الحدث الضخم في ظل الظروف الجوية القاسية.

وقال عارف في معرض حديثه عن مراسم تشييع القائد الشهيد: "الشعب يتعاون، ونحن نأمل أن نتمكن، بأقصى إمكانياتنا وقدراتنا، من تلبية طلب المحبين للإمام الذين يرغبون في الحضور، والاستجابة بشكل إيجابي لهم".

وأضاف عارف: "في ما يتعلق بمراسم التشييع، فإننا مضطرون بسبب ضيق المساحة، ولأن الجو صيفي ودرجات الحرارة مرتفعة، حتى توفير المياه لهذا العدد المقدر بـ 15 مليون شخص المتوقع حضورهم في مراسم طهران، هو مهمة صعبة للغاية".

وتابع: "هناك طلبات كثيرة من أفغانستان وباكستان وتركيا، ونضطر للاعتذار لهم، ونطلب منهم إقامة مراسم في بلدانهم الخاصة".

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي ايران
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