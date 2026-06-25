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عربي ودولي

النفط يهبط إلى مستويات ما قبل الحرب علی إيران
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عربي ودولي

النفط يهبط إلى مستويات ما قبل الحرب علی إيران

2026-06-25 16:50
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أدى انحسار المخاوف بشأن الإمدادات وعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى الضغط على أسعار الخام العالمية، لتواصل تراجعها اليوم الخميس 25 حزيران/يونيو 2026، وتقترب من المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب علی إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 1.3% إلى 72.91 دولارًا للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتًا أو 1.24% إلى 69.43 دولارًا للبرميل. وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ 27 شباط/فبراير الماضي.

وجرى تداول عقود برنت لشهر آب/أغسطس بأقل من عقود أيلول/سبتمبر، في إشارة إلى وفرة المعروض على المدى القريب.

وكان خام برنت قد فقد أكثر من 3 دولارات عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3 دولارات أيضًا مع تراجع المخاوف المرتبطة بالإمدادات.

وأسهم ارتفاع الإمدادات من الشرق الأوسط، إلى جانب استعداد إيران لزيادة مبيعاتها النفطية بعد حصولها على إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، في تراجع أسعار شحنات النفط الخام الفعلية حول العالم.

الكلمات المفتاحية
النفط الاقتصاد العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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