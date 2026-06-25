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إيران

بزشكيان: الإمام الحسين (ع) علمنا ألّا نظلم ولا نخضع للظلم ولا نسكت عنه
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إيران

بزشكيان: الإمام الحسين (ع) علمنا ألّا نظلم ولا نخضع للظلم ولا نسكت عنه

2026-06-25 17:37
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قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في منشور بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين (ع): "إن الامام الحسين (ع) علمنا ألّا نظلم وألّا نرضخ للظلم ولا نسكت عنه".

وكتب الرئيس الإيراني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل".

وأضاف بزشكيان في منشوره: "إن الإمام الحسين (ع) علمنا أن نصمد بوجه الظلم، وإغراءات السلطة والمصلحة الشخصية..".

وختم الرئيس بزشكيان منشوره: "يمكن أن نفقد الحياة، ولكن لا نفقد الحرية؛ يمكن أن نبقى وحدنا، ولكن لا نتخلى عن الحقيقة.. لا نظلم، ولا نقبل الظلم، ولا نصمت أمامه".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران بزشكيان عاشوراء 2026
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