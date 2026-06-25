قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في منشور بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين (ع): "إن الامام الحسين (ع) علمنا ألّا نظلم وألّا نرضخ للظلم ولا نسكت عنه".

وكتب الرئيس الإيراني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل".

وأضاف بزشكيان في منشوره: "إن الإمام الحسين (ع) علمنا أن نصمد بوجه الظلم، وإغراءات السلطة والمصلحة الشخصية..".

وختم الرئيس بزشكيان منشوره: "يمكن أن نفقد الحياة، ولكن لا نفقد الحرية؛ يمكن أن نبقى وحدنا، ولكن لا نتخلى عن الحقيقة.. لا نظلم، ولا نقبل الظلم، ولا نصمت أمامه".

الكلمات المفتاحية