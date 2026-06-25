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لبنان

بالصور | حزب الله يشيّع ثلّة من الشهداء في روضتَيْ
لبنان

بالصور | حزب الله يشيّع ثلّة من الشهداء في روضتَيْ "جنّة الزهراء (ع)" و"الشهيدين"

2026-06-25 17:38
277
موسى الحسيني - مصور
180 مقالاً

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، الخميس 25 حزيران/يونيو 2026 في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثلّة من الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه.

واستقبلت روضة "جنة الزهراء عليها السلام" في محلّة الكفاءات جثامين كل من الشهداء: حسن كامل أيوب، محمد علي عباس إسماعيل، محمود حسين قانصوه، محمد الجواد حسن الحاج حسن ونضال محمد نصر الله الأتات.

كما استقبلت "روضة الشهيدين" في محلّة الغبيري جثمان الشهيد خالد إبراهيم شحادة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الضاحية الجنوبية المقاومة بيروت روضة الزهراء روضة الشهيدين
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