انتقد رئيس مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف التصريحات الأميركية في شأن الأصول الإيرانية المفرج عنها، مؤكدًا أن الحديث عن إنفاقها على شراء منتجات زراعية أميركية "مجرد كلام عديم القيمة".

وقال قاليباف في منشور عبر حسابه على منصة (إكس) اليوم الخميس 25 حزيران/يونيو 2026: "إن الولايات المتحدة "تدّعي زورًا أن الأصول المفرج عنها لإيران سيتم إنفاقها على شراء منتجاتها الزراعية"، مضيفًا بسخرية: "يا للعجب!".

وأضاف قاليباف: "إن المنتج الوحيد الذي جنته إيران من السياسات الأميركية على مدى السنوات الماضية هو "عقود من انعدام الثقة"، مشيرًا إلى أن هذا الإرث هو نتيجة مباشرة للممارسات الأميركية تجاه إيران.

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "هذا المنتج، أي انعدام الثقة، عضوي بالكامل، وفير، ومحلي المنشأ"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة "لا تُصدّر سوى فول الصويا المعدّل وراثيًا، والوعود غير المنفذة، والكلام عديم القيمة".

وأكد قاليباف أن سجل العلاقات مع واشنطن عزّز حالة انعدام الثقة لدى الإيرانيين، في ظل ما وصفه بتكرار الوعود الأميركية التي لم تُترجم إلى خطوات عملية.

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