العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي السيد الحوثي: عاشوراء امتداد للإسلام الأصيل ومدرسة لمواجهة الطغيان في كل عصر

عربي ودولي

حشود جماهيرية ضخمة في صعدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

حشود جماهيرية ضخمة في صعدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)

2026-06-25 18:14
221

 شهدت مدينة صعدة اليمنية، اليوم الخميس 25 حزيران/يونيو 2026، خروجًا جماهيريًا واسعًا في فعالية حاشدة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وسط حضور كبير من أبناء المحافظة الذين توافدوا إلى ساحة الفعالية للتعبير عن ارتباطهم بقيم ومبادئ ثورة الإمام الحسين (ع)، وما تمثله من معاني العزة والكرامة والتضحية في مواجهة الظلم والطغيان.

ورفع المشاركون الشعارات واللافتات المعبّرة عن المناسبة، مؤكدين أن إحياء ذكرى عاشوراء يمثل محطة إيمانية وتوعوية مهمة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام الحسين عليه السلام، ومواقفه الخالدة في الدفاع عن الحق والعدل ورفض الاستسلام للباطل.

وأكدت الكلمات التي ألقيت خلال الفعالية أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ستبقى نموذجًا إنسانيًا خالدًا ومصدر إلهام للأجيال في التمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية الأصيلة، مشيرة إلى أن إحياء هذه الذكرى يجسد الوفاء لنهج الحسين القائم على التضحية والصبر والثبات في مواجهة التحديات.

وأشادت الكلمات بالحضور الجماهيري الكبير الذي عكس مستوى الوعي والارتباط العميق بقضية الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدة أن رسالته ما تزال حية في وجدان الأمة بما تحمله من معانٍ سامية تدعو إلى الإصلاح ونصرة المظلومين والتمسك بالحق مهما بلغت التضحيات.

وعبر المشاركون عن اعتزازهم بإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدين أن ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تمثل مدرسة متجددة في الإباء والكرامة والصمود، وأن مبادئ الإمام الحسين ستظل حاضرة في الوعي الجمعي للأمة باعتبارها رمزاً للتضحية والفداء في سبيل القيم والمبادئ العادلة.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية مواصلة استلهام الدروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وتعزيز الوعي بمضامينها الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، بما يسهم في ترسيخ قيم الحق والعدل والحرية والكرامة في المجتمع.
 

الكلمات المفتاحية
اليمن عاشوراء 2026
إقرأ المزيد
المزيد
كيف دفع تدمير إيران قاعدة بحرية أميركية واشنطن إلى إعادة حساباتها؟
كيف دفع تدمير إيران قاعدة بحرية أميركية واشنطن إلى إعادة حساباتها؟
عربي ودولي منذ 7 ساعات
بين الحشود المليونية.. صور الشهيد الامام علي الخامنئي حاضرة في ركضة طويريج بكربلاء
بين الحشود المليونية.. صور الشهيد الامام علي الخامنئي حاضرة في ركضة طويريج بكربلاء
عربي ودولي منذ 8 ساعات
الذهب يتجه نحو الخسارة للأسبوع الرابع على التوالي
الذهب يتجه نحو الخسارة للأسبوع الرابع على التوالي
عربي ودولي منذ 8 ساعات
انخفاض أسعار النفط مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز
انخفاض أسعار النفط مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
أمهات الشهداء في مسيرة العاشر من محرم: بدماء أبنائنا لبّيك يا حسين
أمهات الشهداء في مسيرة العاشر من محرم: بدماء أبنائنا لبّيك يا حسين
خاص العهد منذ 18 دقيقة
في مسيرة العاشر.. زينبيات يجدّدن العهد والوفاء للشهداء وسيّدهم
في مسيرة العاشر.. زينبيات يجدّدن العهد والوفاء للشهداء وسيّدهم
خاص العهد منذ 39 دقيقة
بالصور | حزب الله يُحيي مجلس شهادة الإمام الحسين (ع) في المجلس المركزي في مدينة صور
بالصور | حزب الله يُحيي مجلس شهادة الإمام الحسين (ع) في المجلس المركزي في مدينة صور
لبنان منذ 43 دقيقة
أجيال السيّد في مسيرة العاشر.. براءةٌ تنبض بحب الحسين (ع)
أجيال السيّد في مسيرة العاشر.. براءةٌ تنبض بحب الحسين (ع)
خاص العهد منذ 55 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة