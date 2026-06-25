شهدت مدينة صعدة اليمنية، اليوم الخميس 25 حزيران/يونيو 2026، خروجًا جماهيريًا واسعًا في فعالية حاشدة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وسط حضور كبير من أبناء المحافظة الذين توافدوا إلى ساحة الفعالية للتعبير عن ارتباطهم بقيم ومبادئ ثورة الإمام الحسين (ع)، وما تمثله من معاني العزة والكرامة والتضحية في مواجهة الظلم والطغيان.

ورفع المشاركون الشعارات واللافتات المعبّرة عن المناسبة، مؤكدين أن إحياء ذكرى عاشوراء يمثل محطة إيمانية وتوعوية مهمة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام الحسين عليه السلام، ومواقفه الخالدة في الدفاع عن الحق والعدل ورفض الاستسلام للباطل.

وأكدت الكلمات التي ألقيت خلال الفعالية أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ستبقى نموذجًا إنسانيًا خالدًا ومصدر إلهام للأجيال في التمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية الأصيلة، مشيرة إلى أن إحياء هذه الذكرى يجسد الوفاء لنهج الحسين القائم على التضحية والصبر والثبات في مواجهة التحديات.

وأشادت الكلمات بالحضور الجماهيري الكبير الذي عكس مستوى الوعي والارتباط العميق بقضية الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدة أن رسالته ما تزال حية في وجدان الأمة بما تحمله من معانٍ سامية تدعو إلى الإصلاح ونصرة المظلومين والتمسك بالحق مهما بلغت التضحيات.

وعبر المشاركون عن اعتزازهم بإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدين أن ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تمثل مدرسة متجددة في الإباء والكرامة والصمود، وأن مبادئ الإمام الحسين ستظل حاضرة في الوعي الجمعي للأمة باعتبارها رمزاً للتضحية والفداء في سبيل القيم والمبادئ العادلة.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية مواصلة استلهام الدروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وتعزيز الوعي بمضامينها الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، بما يسهم في ترسيخ قيم الحق والعدل والحرية والكرامة في المجتمع.



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