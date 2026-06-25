انتقد النائب جهاد الصمد، "الهجمة التي يشنها البعض على المؤسسة العسكرية" مشددًا على أن "عقيدة الجيش اللبناني ثابتة وليست قابلة للمساومة وهي تتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي ومواجهة الاخطار الخارجية التي تهدد لبنان".

وأكد الصمد في بيان اليوم الخميس 25 حزيران/يونيو 2026، أن "التشكيك بالمؤسسة العسكرية غير مقبول ومرفوض كليًا، خاصةً أنها قدمت الكثير وسقط لها شهداء دفاعًا عن لبنان في مواجهة العدو الصهيوني".

ووجّه الصمد بالمناسبة تحية إلى "المؤسسة العسكرية وعلى رأسها قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اثبت منذ توليه قيادة الجيش اللبناني حرصه على المؤسسة العسكرية ووحدة وسيادة واستقلال لبنان".



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