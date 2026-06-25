كررت طهران مجددًا التأكيد على أن انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة هو أحد الشروط الرئيسية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني قوله: "إن انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية المحتلة يُعدّ أحد الشروط الرئيسية للتوصل إلى اتفاق نهائي، وهذا الشرط يمثل أحد الخطوط الحمراء الأساسية بالنسبة للفريق الإيراني".

وأوضح المصدر قائلًا: "إن مذكرة التفاهم النهائية تضمن سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وهذا المبدأ جرى التأكيد عليه بشكل واضح في النص الذي تمّ الاتفاق عليه خلال المباحثات التي عُقدت في سويسرا".

وأضاف المصدر: "إن حجم الهجمات على لبنان شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الستة الماضية"، معتبرًا أن ذلك يعكس فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا السياق.

وشدد المصدر على أن "إيران لن تقبل بأقل من وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية"، مؤكدًا "أن هذه المطالب تشكل جزءًا أساسيًا من أي تفاهم نهائي يجري التوصل إليه".

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