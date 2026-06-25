أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وسلطنة عُمان اتفقتا على إجراء مباحثات مشتركة بشأن تحديد إطار الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وذلك خلال مباحثات هاتفية مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.

وقال عراقجي في تصريح له اليوم الخميس 25 حزيران/يزونيو 2026، إنه أجرى، اليوم اتصالًا هاتفيًا وصفه بـ"البنّاء" مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه ونظيره العُماني أكدا مجددًا عزمهما إجراء مباحثات تهدف إلى "تحديد إطار الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن البلدين مصممان على المضي قدمًا في هذه العملية.

وأضاف عراقجي أن تنفيذ هذه الخطوة سيتم بالتنسيق والتشاور مع دول الجوار، بما يضمن تعزيز التعاون الإقليمي والحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

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