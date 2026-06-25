كشف تقرير مشترك أعدّتاه منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" عن "ارتفاع عدد الوفيات في مراكز احتجاز "دائرة الهجرة والجمارك الأميركية" (ICE) خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، مع تسجيل وفاة 52 شخصًا في أول 500 يوم من الولاية".



وأكّد التقرير الذي حمل عنوان "الموت في الاحتجاز: ارتفاع الوفيات في نظام احتجاز الهجرة الأميركي الموسَّع"، أنّ "ما لا يقل عن 52 شخصًا توفّوا في الاحتجاز منذ بداية الولاية الحالية لترامب، بينما تُخفي السلطات (الأميركية) كثيرًا من المعلومات عن الكونغرس وعائلات المتوفّين والرأي العام، ممّا يجعل الرقابة شبه مستحيلة".

ووثّق التقرير "حالات فردية تُظهر قصورًا خطيرًا في الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز، بينها حالة الأوكراني ماكسيم تشيرنياك (44 عامًا) الذي أُصِيب بسكتة دماغية بعد ظهور "علامات واضحة" لحالة طارئة أمام موظفي الاحتجاز، لكنّهم تأخّروا في نقله إلى رعاية متقدّمة"، وهو ما "أسهم على الأرجح في وفاته"، بحسب التقرير.

وفي حالة أخرى، توفّي لورنزو أنطونيو باتريز فارغاس (32 عامًا) خلال عام 2025 بعد تشخيص إصابته بـ"كوفيد 19" وبقائه في العزل 12 يومًا. وأشار التقرير إلى أنّ عائلة فارغاس "تقدّمت بطلب وفق قانون حرية المعلومات ثم بدعوى قضائية للحصول على سجلّات احتجازه وعلاجه وملابسات وفاته، لكنّها، حتى أيار/مايو 2026، لم تتلقَّ معلومات إضافية".

وأظهر التقرير "ازدياد عدد المحتجزين في مراكز "دائرة الهجرة والجمارك" خلال العام الأول من الولاية الثانية لترامب بنسبة 77 في المئة، من حوالي 40 ألفًا إلى أكثر من 71 ألفًا، فيما ارتفع معدّل الوفيات في الاحتجاز بنسبة 140 في المئة".

وذكَر التقرير أنْ "وزارة الأمن الداخلي الأميركية و"دائرة الهجرة والجمارك" ومتعاقديهما قد يكونون منتهكين لالتزامات الولايات المتحدة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و"اتفاقية مناهضة التعذيب"، بسبب ظروف الاحتجاز وضعف الرعاية الطبية".

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